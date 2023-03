Cade dalla scala mentre pota una siepe e uccide la moglie con la motosega

Cade dalla scala mentre sta potando una siepe e uccide la moglie con la motosega. La donna di 73 anni è morta dopo essere rimasta gravemente ferita a un braccio dalla motosega, a Imbersago (Lecco), mentre stava aiutando il marito di 77 anni nella potatura di una siepe. E’ morta così Paola Martinelli, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, vittima di un tragico incidente domestico involontariamente causato dal marito.

Pota la siepe con la motosega, cade e uccide la moglie

La coppia si trovava nel giardino della propria villetta, quando la motosega sfuggita all’uomo, che si trovava su una scala sorretta proprio dalla donna, ha causato la profonda ferita alla spalla destra della moglie, quasi amputandole di netto il braccio.

L’uomo ha subito lanciato l’allarme allertando i soccorsi, ma per la donna non c’è purtroppo stato nulla da fare a causa dell’emorragia provocata dalla motosega: inutile anche l’immediato trasporto in elicottero in ospedale.

