“Se hai i soldi vai, se no guardi…”. E’ la risposta che il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha dato all’emittente locale TeleQuattro che gli chiedeva un commento sugli alti prezzi del Caffé Sacher, che ha aperto in città due giorni fa, dopo una lunga attesa. E’ il primo della catena che apre fuori dall’Austria.

“Se hai i soldi vai, se no guardi”

“Basta polemiche, se hai i soldi vai, se no guardi” ha detto il sindaco. Vantando però “grande orgoglio” per l’apertura di un negozio della tradizione austriaca e viennese in particolare.

Polemiche si sono verificate per i prezzi alti fissati dal negozio: una fetta della originale torta è venduta praticamente a 10 euro; alti anche i costi di altri prodotti.

Caffè Sacher, 10 euro a fetta, ma la torta va a ruba

Oggi il negozio è chiuso perché ha terminato la scorta di torte dopo l’enorme afflusso di clienti dall’apertura fino a ieri e non è stato possibile rifornirsi.