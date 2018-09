PISA – Continua a bruciare il monte Serra, in provincia di Pisa. Centinaia di ettari di boschi sono ormai ridotti in cenere. E le fiamme si avvicinano pericolosamente all’abitato di Calci, cittadina i cui abitanti sono stati fatti evacuare nella notte, oltre che alle località di Cascina e Vicopisano. Il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, via Facebook ha ordinato agli abitanti di lasciare le case, in particolare nella frazione di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo.

Centinaia gli sfollati, che si sono raccolti nella palestra comunale. Impegnati dalla notte vigili del fuoco e protezione civile, alle prese anche con un forte vento che rende difficile l’intervento. Non si registrano feriti né morti, ma la paura che le fiamme arrivino all’abitato è tanta. Nelle prime ore di intervento, ha detto Ugo D’Anna, comandante dei Vigili del fuoco di Pisa, è stato concreto il rischio di “perdere due squadre” perché l’incendio è “molto grosso e potente”.

Il fronte delle fiamme si sta spostando verso la zona di Vicopisano. Per questo anche il sindaco Juri Taglioli, come il suo collega di Calci, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di oggi, martedì 25 settembre. A Cascina, invece, il primo cittadino Susanna Ceccardi ha disposto la chiusura solo della scuola di Zambra che è la zona confinante con l’isolato di Caprona dove l’incendio si è spinto dalle prime ore di questa mattina. Chiusa anche la strada provinciale 2 Vicarese nel tratto che va da Caprona a Vicopisano per il forte fumo ma soprattutto per consentire ai mezzi di soccorso di transitare più liberamente.

Le fiamme, molto probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di lunedì 24 settembre. La cittadinanza di Calci si è radunata nella zona del municipio. L’amministrazione in queste ore concitate sta riorganizzando i collegamenti bus con Pisa. Al lavoro a terra circa 80 vigili del fuoco, arrivati da più comandi della Toscana, e volontari della protezione civile, schierati principalmente a presidio delle zone abitate e produttive.

Una settimana fa sul monte Serra c’era stato un altro incendio. Ma questa volta i possibili piromani hanno atteso il momento più opportuno, in cui si levasse il vento. Così si sono sviluppati più focolai che le raffiche hanno poi ingigantito a dismisura.