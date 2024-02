Azzerata la multa di 882 euro a Claudio Trenta, il pensionato di Barlassina (provincia di Monza-Brianza) che era stato sanzionato dal Comune di residenza per aver riparato una buca in mezzo alla strada.

Trenta lo aveva fatto a sue spese. Ora il Giudice di Pace di Monza ha deciso che l’uomo non dovrà pagare. La sentenza è stata emessa oggi, martedì 6 febbraio. Le motivazioni dell’accoglimento del ricorso saranno rese note tra 15 giorni.

Cancellata la multa da 800 euro per aver riparato una buca

L’uomo, dopo il gesto e la multa si era detto con la coscienza a posto ed aveva ricevuto tanta solidarietà non solo da parte dei concittadini. L’avvocata Mariella Casartelli lo ha assistito gratuitamente. L’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca si era recato a Barlassina per consegnare all’uomo un assegno da 882 euro. Assegno che sarebbe stato utilizzato nel caso in cui il giudice di pace avesse respinto il ricorso. Ora Trenta si presenterà alle prossime elezioni comunali con una sua lista civica.

Perché era stato multato

Lo scorso 26 aprile l’uomo, un 72enne, ha comprato il bitume di tasca propria e sistemato il manto stradale. A maggio era arrivata la multa. Con queste motivazioni: il pensionato avrebbe agito senza la preventiva autorizzazione della competente autorità”. Oltre a dover pagare la multa, Trenta avrebbe dovuto rimuovere il bitume versato. La multa era da 622 euro. 882 dato che non ha pagato entro cinque giorni.

