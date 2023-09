Il detenuto trovato morto in una cella nel carcere di Marassi a Genova è stato vittima di un omicidio. Lo ha confermato la Procura di Genova dopo la notizia diffusa dai sindacati. Sul posto si sono recati un magistrato e la polizia scientifica. Sembra che l’uomo sia stato aggredito dal suo compagno di cella. Sul corpo ci sono segni di traumi al volto e al capo viene riferito.

Carcere di Marassi, detenuto morto in cella. La nota del sindacato

“Un detenuto italiano di circa 60 anni è stato rinvenuto cadavere nella tarda mattinata nel suo letto in una cella del carcere genovese di Marassi. A quanto si apprende dalle primissime e frammentarie notizie, la Polizia penitenziaria lo avrebbe trovato con evidenti tumefazioni sul volto e sul capo, tanto da far sospettare un’aggressione del compagno di cella, anch’esso italiano, e dunque un omicidio”. Lo ha reso noto Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. Sono in corso le indagini della Polizia penitenziaria e sul posto si sta recando un pubblico ministero e il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria.

