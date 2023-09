Carlos Sainz rapinato a Milano dopo il Gp di Monza: insegue i ladri, li blocca e si riprende l’orologio

Carlos Sainz, pilota della Ferrari, è stato rapinato a Milano dopo il Gran Premio di Monza. L’episodio si è verificato in via Manzoni, davanti all’Hotel Armani, ad opera di tre persone già prese.

Carlos Sainz rapinato dell’orologio da oltre 300mila euro

Il pilota, dopo il Gp di Monza dove è arrivato terzo, era uscito dall’albergo in cui alloggiava nel centro di Milano ed è stato avvicinato da tre persone che l’hanno circondato, con una tecnica vista altre volte, e gli hanno strappato l’orologio. Un Richard Mille modello Alexander Zverev, da oltre 300mila euro. Sainz a bordo dell’auto del manager ha cercato di bloccare la fuga dei tre per poi abbandonare l’auto e, con l’aiuto di due passanti, è riuscito a bloccare in via Pietro Verri un rapinatore. Il secondo è stato, invece, fermato in via della Spiga dal manager del ferrarista, e il terzo poco distante da un altro componente dello staff con la collaborazione dei passanti.

Gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno subito fermato i tre rapinatori accompagnandoli in Questura. I tre sono tre marocchini di 18, 19 e 20 anni.

