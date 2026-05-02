La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenendo a Chieti poco prima del “Congresso delle idee” a sostegno del candidato sindaco Giovanni Legnini in vista delle amministrative, ha criticato duramente la linea energetica del governo e le sue scelte in sede europea. Secondo Schlein, l’esecutivo non starebbe portando avanti le priorità giuste: “Il governo dovrebbe fare le battaglie giuste in Europa e non le sta facendo. Deve chiedere un tetto europeo del gas. Oggi in Italia abbiamo le bollette più care d’Europa. Questo governo ha dichiarato guerra alle rinnovabili che invece avrebbero un grande potenziale per creare buona impresa e lavoro di qualità soprattutto al sud di questo Paese. Bisogna sostenere le imprese con una vera politica industriale che parta proprio dal ridurre il costo dell’energia, scollegando il prezzo dell’energia da quello del gas”.

La leader dem ha poi attaccato la strategia europea dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “Giorgia Meloni sta facendo un’unica battaglia in Europa che è quella per sospendere l’Ets che è lo strumento principale per liberarci dalla dipendenza dalle fonti fossili e dal gas. Ci si consegna dalla dipendenza dal gas russo alla dipendenza dal gas di Trump. In Europa devono battersi per ottenere un tetto europeo al prezzo del gas e in questo Paese accelerare un grande investimento su una filiera di energia pulita e rinnovabile”.