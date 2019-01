MESSINA – Tragico incidente in scooter a Caronia, in provincia di Messina. Un ragazzo di 15 anni, Mattia Calcavecchia, è morto in seguito ad un incidente stradale autonomo, senza altri veicoli coinvolti.

Il ragazzo stava guidando vicino a piazza Frugarello, nella zona della Circonvallazione, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo a due ruote scivolando sull’asfalto e finendo vicino ad una ringhiera ai margini della strada.

L’impatto con l’asfalto è stato fatale, il giovane indossava il casco ma non si è salvato. Inutili i soccorsi, per il ragazzo non c’è stato niente da fare. Il tragico incidente ha sconvolto la comunità di Caronia dove il ragazzo viveva con la famiglia.

Lo scooter è stato sequestrato per accertamenti: si vuole capire la dinamica dell’incidente. Mattia frequentava la seconda classe di un istituto tecnico di Sant’Agata Militello. Nel paese sarà proclamato lutto cittadino.