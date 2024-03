A Busto Arsizio, in provincia di Varese, è stato segnalato un sospetto caso di Dengue dalle autorità sanitarie locali. Il Comune, in collaborazione con l’ATS Insubria, ha prontamente attivato un intervento per contrastare la diffusione delle zanzare, vettori di questa pericolosa malattia. Le operazioni di disinfestazione sono già in corso, avviate venerdì sera e proseguiranno fino a domenica 24 marzo. Durante questo periodo, si raccomanda ai cittadini di tenere le finestre chiuse e di evitare di esporre animali domestici, cibi e panni all’aperto. È altresì consigliato di astenersi dal consumare frutta e verdura provenienti dall’orto per almeno 30 giorni dopo il trattamento. L’area interessata dalle misure precauzionali è stata definita attraverso un’apposita ordinanza sindacale, che comprende un raggio di 200 metri da Via Nievo e le strade adiacenti. Ai residenti e agli operatori commerciali dell’area viene raccomandato l’utilizzo di repellenti, l’adozione di abbigliamento adeguato durante le ore del giorno più a rischio e la pulizia regolare di recipienti contenenti acqua stagnante.