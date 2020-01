MESSINA – Giallo in mare vicino a Messina. Il cadavere di un subacqueo, con una muta di colore viola, ormai decomposto, è stato trovato nel tardo pomeriggio di martedì 7 gennaio su una spiaggia tra i comuni di Castel di Tusa e Milianni.

Secondo quanto scrive la Gazzetta del Sud le condizioni del corpo non consentono per ora un’identificazione del sesso e dell’età, anche se alcune fonti parlando di una donna.

Dopo la scoperta a Castel di Tusa, compiuta dal giardiniere di una villa nelle vicinanze, sono intervenuti i carabinieri di Mistretta e gli uomini della Guardia costiera di Sant’ Agata Militello e di Santo Stefano. Il corpo è stato trasferito all’ospedale di Patti Barone Romeo per le analisi.

Il sub indossava una muta completa e un paio di scarpe da tennis. Gli inquirenti dicono che non hanno ricevuto denunce di scomparsa di persone negli ultimi mesi. Qualcosa in più si potrà sapere dopo l’autopsia. (Fonti: Ansa, La Gazzetta del Sud)