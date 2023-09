Castelfiorentino, 35enne uccisa a colpi di pistola in strada: il marito è in fuga su una Golf bianca

Una donna di 35 anni, Klodiana Vefa, è stata uccisa in strada a Castelfiorentino (Firenze), colpita da un’arma da fuoco mentre era in strada in via Galvani.

I sospetti degli inquirenti si concentrano sul marito, da cui la donna si stava separando e con cui non viveva più. L’uomo è irreperibile: secondo le prime informazioni sarebbe fuggito a bordo di una Golf bianca. Per questo i carabinieri hanno avviato una caccia all’uomo istituendo posti di blocco in tutta la Val d’Elsa, nell’area tra Poggibonsi, nella provincia di Siena, e nella zona di Empoli. I carabinieri hanno anche perquisito alcuni casali abbandonati nella zona del delitto, al momento senza alcun successo.

Forse dovresti anche sapere che…