Le previsioni meteo per le prossime ore indicano un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche in diverse parti del paese. Secondo gli esperti meteorologi, molte aree sperimenteranno un aumento delle precipitazioni e un calo delle temperature.

Nel nord del paese, ci si aspetta l’arrivo di un fronte freddo proveniente dall’Europa settentrionale, che porterà piogge intermittenti e possibili temporali. Le temperature si abbasseranno notevolmente rispetto ai giorni precedenti, con una sensibile diminuzione anche delle minime notturne.

Nelle regioni centrali, il tempo sarà instabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti che potrebbero portare a rovesci temporaleschi, soprattutto nelle ore pomeridiane. Le temperature si manterranno su valori medi per il periodo, ma con una leggera tendenza al calo rispetto alla settimana scorsa.

Nel sud e sulle coste, ci si aspetta un clima generalmente più stabile, con prevalenza di sole e poche nuvole. Tuttavia, non si esclude la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale nelle zone montuose e nelle aree interne.

Colpo di scena da giovedì

Già a partire da giovedì 28 marzo, ma soprattutto nel corso di venerdì 29, le temperature inizieranno a risalire, sia a causa di un temporaneo generale miglioramento delle condizioni meteo, sia per l’influenza di masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa, attirate proprio dalla presenza del vortice ciclonico in pieno Atlantico e in movimento verso il bacino del Mediterraneo.

L’attenzione è rivolta soprattutto al lungo ponte di Pasqua e Pasquetta, durante il quale al Sud le temperature potrebbero raggiungere livelli praticamente estivi, con picchi oltre i 30°C come (per esempio in Sicilia), valori ben al di fuori degli standard climatici attesi in questo periodo dell’anno.