Sembra giunta al termine la pesante ondata di maltempo che ha coinvolto le regioni settentrionali, ed in particolare quelle di Nordest, con le condizioni in temporaneo miglioramento già a partire da oggi, venerdì 17 maggio. Tuttavia, in prossimità dei settori alpini, arriveranno nuovi rovesci sparsi e qualche temporale che riusciranno a sconfinare alle pedemontane lombardo-venete, friulane e in serata anche a parte delle pianure piemontesi. Sul resto d’Italia invece le condizioni si manterranno più stabili e soleggiate, salvo una lieve variabilità diurna sull’Appennino toscano. Nel weekend la timida espansione dell’anticiclone mediterraneo verrà disturbata dal passaggio di due veloci impulsi da sudovest che coinvolgeranno il Centro-Sud e condizioneranno parzialmente il tempo sulle Alpi.

Le previsioni meteo per il weekend

Sabato 18 maggio

Nord Italia: La giornata inizierà con il sole prevalente, ma si prevedono addensamenti sulle Alpi, Prealpi e Piemonte nel corso della giornata. La instabilità aumenterà sull’arco alpino con rovesci, soprattutto sul settore centro-occidentale, e temporali che potrebbero estendersi alla pianura piemontese entro sera. Altrove le condizioni rimarranno più stabili.

Centro Italia: Inizialmente ci saranno schiarite, ma si prevedono addensamenti su basso Lazio e Abruzzo. Durante la giornata l’instabilità aumenterà su queste regioni con rovesci e temporali, in attenuazione in serata. Toscana, Umbria e Marche saranno più soleggiate, con nubi in aumento in serata solo in Toscana.

Sud Italia: Al mattino ci saranno nubi e qualche piovasco su Sicilia e bassa Calabria, mentre altrove sarà più soleggiato e asciutto. Durante la giornata la situazione migliorerà gradualmente in Sicilia, ma l’instabilità aumenterà sulle peninsulari tirreniche con piogge e rovesci, soprattutto in Campania e in sconfinamento alla Puglia entro sera. In Sardegna il tempo sarà stabile e più soleggiato. Le temperature rimarranno stabili.

Domenica 19 maggio

Nord Italia: La mattinata sarà molto variabile con schiarite e annuvolamenti, più consistenti sulle Alpi centro-occidentali con qualche piovasco. Durante la giornata le schiarite aumenteranno in pianura, ad eccezione dell’Emilia Romagna dove potrebbero verificarsi rovesci dall’Appennino. Altrove ci saranno schiarite alternate a qualche temporale, con possibilità di sconfinamento dalle Alpi all’alta Val Padana in serata.

Centro Italia: La giornata sarà a tratti instabile con qualche pioggia al mattino sulle regioni tirreniche, estendendosi durante la giornata a Umbria e regioni adriatiche, anche in forma temporalesca. Migliorerà entro sera sul versante tirrenico.

Sud Italia: La nuvolosità aumenterà già al mattino su Sicilia e regioni tirreniche, con piogge e rovesci temporaleschi che si intensificheranno al pomeriggio e si estenderanno alla Puglia. Migliorerà tra il pomeriggio e la sera su tirreniche e Sicilia, con schiarite che si estenderanno al resto del Sud. In Sardegna ci sarà variabilità con pioggia alternata a schiarite. Le temperature saranno in calo al Centro-Sud.