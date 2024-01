Chiara Ferragni, l’ospedale Regina Margherita ha ricevuto il milione di euro promesso

L’ospedale Regina Margherita, raccontano le cronache, ha ricevuto il milione di euro donato da Chiara Ferragni dopo la vicenda del pandoro Balocco.

Chiara Ferragni, cosa dice il Corriere della Sera

La cifra, spiega il Corriere della Sera, “verrà utilizzata per sostenere le attività istituzionali della struttura complessa di oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria città della salute e della scienza di Torino e per attività di ricerca che sono in fase di definizione da parte della società donante, la Tbs crew S.r.l. (di Chiara Ferragni). A sancirlo è una determina dirigenziale emessa il 21 dicembre scorso dal responsabile bilancio e gestione economica e finanziaria dell’Azienda sanitaria con la quale si dà atto anche che l’importo sarà iscritto a bilancio anno 2023 alla voce contributi in conto esercizio da privati/imprese”.