Tragedia nella notte a Milano: un ragazzo di 19 anni è morto dopo uno scontro con un’auto guidata da un 32enne in piazza Prealpi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2, in prossimità di uno stop. Il giovane era in sella alla sua motocicletta, una 125 di cilindrata, mentre il 32enne si trovava alla guida di una Citroen. Gli agenti della Polizia Locale stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, descritto come un impatto “frontale-laterale”: resta da chiarire se sia stata la moto a urtare il fianco dell’auto o viceversa.

Il 19enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo il ricovero. L’automobilista si è fermato immediatamente per prestare aiuto ed è risultato negativo ai test per alcol e droga.