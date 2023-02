Colpita con un paio di forbici da due coetanee. Accade a Castelberforte in provincia di Mantova. La vittima è una tredicenne che è stata prima aggredita, poi picchiata e infine colpita con un paio di forbici. Il fatto è avvenuto nei pressi di un giardino pubblico

Colpita con un paio di forbici da due coetanee: ricoverata in ospedale, è grave

La ragazzina è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni che restano stabili. Non è in pericolo di vita. Secondo i carabinieri, che hanno fermato le due autrici dell’aggressione, si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato. Dopo averla attirata con una scusa, una l’avrebbe tenuta ferma mentre l’altra l’avrebbe colpiva prima con dei pugni alla testa e poi con una forbice all’addome con una forbice. Ignoto al momento il movente dell’aggressione. Le tre sono coetanee, italiane e con famiglie senza apparenti problemi. Frequentano la stessa classe della terza media e non avendo compiuto 14 anni non sono imputabili. Vengono descritte come ragazzine normali che non avevano mai dato problemi a scuola e fuori.

Soccorsi arrivati subito, la ragazzina perdeva molto sangue

Subito sono arrivati i soccorsi, sia un’ambulanza e un’eliambulanza. La ragazzina era a terra sull’erba. Perdeva molto sangue: è stata caricata vigile sull’elicottero per essere trasportata all’ospedale di Borgo Trento nella vicina Verona dove si trova tuttora ricoverata.

Nel frattempo le due autrici dell’aggressione erano fuggite. Sono state rintracciate a casa dai Carabinieri. Si erano confidate con i genitori e stavano andando di loro spontanea volontà in caserma.

Castelberforte, cittadini sconvolti da questo episodio

L’episodio ha suscitato molta impressione nel piccolo paese. Qui non succede mai nulla e tutti si conoscono. “Siamo tutti increduli e sconcertati. L’episodio lascia basita la nostra comunità sia per la violenza usata che per l’età delle protagoniste”. A dirlo è il sindaco del Paese Massimiliano Gazzani.

