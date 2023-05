Come rinnovare il passaporto? O come farlo per la prima volta? Semplice: basta andare al sito della Polizia di Stato, effettuare l’accesso con SPID o Carta d’Identità Elettronica, e prenotare l’appuntamento.

Tutto qui? No. Purtroppo no. Questo serve solo per prenotare l’appuntamento dove poi si compilerà e presenterà la domanda.

Come fare o rinnovare il passaporto: tutto quello che c’è da sapere

Una volta fissata la data dell’appuntamento arriverà una mail con la ricevuta e l’elenco dei documenti da produrre.

Il giorno dell’appuntamento dovrai portare con te i documenti, i bollettini pagati e le fototessere.

Di che documenti parliamo? La ricevuta dell’appuntamento, il documento di riconoscimento (originale e copia), due fototessere del formato idoneo, la ricevuta del pagamento del bollettino da 42,50 euro e la marca da bollo da 73,50 euro.

Alla fine della presentazione di tutti i documenti verrà rilasciato un foglio di ricevuta che dovrai conservare. Fatto questo non bisogna far altro che attendere. Un’attesa lunga negli ultimi tempi.

Con il pagamento di circa 9 euro sarà possibile farsi spedire il passaporto direttamente a casa propria tramite il servizio di Poste Italiane, Posta assicurata. Per chi non volesse sostenere questo casto ci si potrà recare presso l’ufficio dove sono state svolte le pratiche e ritirare di persona il documento.

La procedura vale anche per i minori.

E per rinnovare il passaporto o chiederne uno nuovo?

La procedura è più o meno la stessa. Dovrai prenotare un appuntamento e anche qui produrre i documenti richiesti.