Un dipendente della società Geastrade, che lavorava per conto di Autostrade per l’Italia e si occupa del montaggio della segnaletica stradale e dello sfalcio e manutenzione del verde in autostrada, è morto in mattinata, nel tratto casertano dell’A1 all’altezza del casello di Santa Maria Capua Vetere, sulla carreggiata in direzione Nord, dopo essere stato investito da un’auto.

Sotto shock l’investotore che ha subito allertato i soccorsi

Il lavoratore, poco prima delle 8, era sceso dal suo mezzo e stava avviando il cantiere sulla sede stradale, quando è stato colpito in pieno da un’auto che sopraggiungeva, facendo un volo di parecchi metri.

Il lavoratore è morto sul colpo. Il conducente del veicolo si è fermato ed ha allertato i soccorsi ancora in stato di shock. Il personale del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Gli agenti della polizia stradale di Caserta stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

“Non si può continuare a morire facendo il proprio dovere”

Dopo qualche ora sono giunti sul luogo del sinistro anche i sindacalisti della Flt-Cgil Campania, in particolare il segretario generale Angelo Lustro e la segretaria regionale Viabilità Silvia De Micco, che esprimono “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore, ai colleghi e a tutte le persone colpite da questa tragedia”.

“Non si può continuare a morire – sottolineano – mentre si svolge il proprio dovere. Continua una drammatica scia di incidenti e vittime che ripropone con forza il tema della sicurezza sul lavoro come una vera emergenza sociale”.