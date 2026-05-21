Un volo Parigi-Detroit di Air France ha dovuto fare uno scalo non previsto a Montreal per far sbarcare un passeggero cittadino del Congo, a causa delle precauzioni adottate dagli Stati Uniti per far fronte all’epidemia di Ebola.

Gli Usa non autorizzano l’ingresso

Lo ha reso noto la compagnia aerea. Il volo era partito nel pomeriggio di ieri da Parigi, dall’aeroporto Charles de Gaulle, ed era atterrato in un primo tempo a Montreal alle locali 17:15.

Dopo oltre un’ora di scalo, l’aereo è ripartito per la sua destinazione, atterrando poi poco dopo le 20 a Detroit. Air France ha fatto sapere di aver dovuto ottemperare al “rifiuto di ingresso sul territorio americano di un cliente cittadino congolese presente a bordo”.

Il passeggero, che non presentava sintomi, è sbarcato a Montreal. Gli Usa non autorizzano più l’ingresso nel paese di cittadini della RDC se non nell’aeroporto di Washington-Dulles.