Come funziona la truffa del cesto di cioccolatini di Pasqua su WhatsApp

Torna un grande classico: la truffa WhatsApp del cesto di cioccolato Ferrero in regalo a Pasqua. Una truffa che viene veicolata a ripetizione su WhatsApp ogni volta che c’è una festa.

Come funziona la truffa di Pasqua su WhatsApp

La truffa del cesto di cioccolato Ferrero gratis a Pasqua funziona sempre allo stesso modo. Tutto parte da un messaggio WhatsApp, con una foto di un prodotto Ferrero e un link da cliccare. Il link ovviamente porta ad un sito fake, che imita quello dell’azienda dolciaria italiana. Nel sito c’è un sondaggio, che l’utente deve completare per ricevere il cesto omaggio. Il sondaggio è abbastanza credibile e contiene domande sul gradimento dell’azienda e dei suoi prodotti.

Al termine del sondaggio l’utente vince il premio, che è il cesto di cioccolato Ferrero. Per riceverlo, però, deve pagare una piccolissima cifra con carta di credito a copertura delle spese di spedizione. E qui scatta la truffa: l’utente deve inserire i dati della sua carta di credito in un form sul sito fake, che ovviamente procederà subito a rubarli e a trasferirli ai truffatori. I quali, poco dopo, useranno i dati della carta per fare acquisti online con i soldi della vittima.

La Ferrero ha avvertito gli utenti

Già in passato la Ferrero è stata costretta a smentire pubblicamente ogni coinvolgimento in questo tentativo di truffa. Il messaggio dell’azienda è sempre lo stesso e, cioè, che “tale pagina web non è gestita da Ferrero e che siamo totalmente estranei a questa iniziativa potenzialmente lesiva, non solo della nostra reputazione, ma anche dei dati personali di coloro che vi accederanno”.

