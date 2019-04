Concesio (Brescia), trovato un cadavere nel fiume Mella

ROMA – – Il corpo di un uomo, dell’età apparente di circa 50 anni, è stato recuperato questa mattina, lunedì 8 parile, nel fiume Mella a Concesio, in provincia di Brescia. Il cadavere è stato notato da alcuni passanti intorno alle 7.40. Non aveva con sé documenti. Le forze dell’ordine stanno vagliando denunce di scomparsa per identificarlo. Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO