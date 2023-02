Imboca a 87 anni l’autostrada A28 contromano percorrendola per ben 13 chilometri prima di essere fermata dalla Polizia Tragedia sfiorata in Veneto: fortunatamente, nonostante la lunghezza del tratto autostradale percorso dall’anziana, non ci sono stati incidenti.

In contromano in autostrada, 87enne ora rischia una denuncia

La donna, originaria di Teglio Veneto in provincia di Venezia, quando è stata fermata ha confessato di non essersi accorta dell’errore. La ua auto e la sua patente sono state sequestrate. L’anziana ora non potrà guidare per tre mesi e rischia una denuncia per guida pericolosa. L’anziana conducente in auto non era sola. Accanto a lei era seduto un suo coetaneo.

Automobilisti hanno chiamato i numeri di emergenza

Il fatto è accaduto la mattina di domenica 5 febbraio intorno alle 11: la donna ha imboccato l’autostrada A28 da Portogruaro in senso sbagliato. Molti automobilisti hanno chiamato i numeri di emergenza. La donna è stata così fermata ad Azzano Decimo da una pattuglia della Polizia stradale.

Forse dovresti anche sapere che…