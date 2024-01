Contromano sulla tangenziale Modena-Sassuolo: due feriti. Il ragazzo alla guida aveva bevuto

Un ragazzo di vent’anni questa mattina ha imboccato contromano con l’auto la tangenziale Modena-Sassuolo, in direzione Sassuolo, provocando uno scontro frontale con una seconda vettura che procedeva nella corretta direzione di marcia. Almeno questa è la prima ricostruzione. Sia il ragazzo che l’uomo alla guida della seconda vettura sono rimasti feriti. A quanto pare non risultano in pericolo di vita.

Le prime notizie

Il ragazzo, raccontano le agenzie, aveva bevuto. Il violento impatto tra le due vetture ha portato all’intervento sul posto di personale Anas e forze dell’ordine. La carreggiata in direzione Sassuolo è stata momentaneamente chiusa, poi riaperta, al chilometro cinque di Modena. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Da chiarire la dinamica che ha portato il giovane a imboccare contromano la tangenziale.