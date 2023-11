Coppia di pensionati in possesso di quasi 8 kg di droga

Due anziani arrestati a Salerno con l’accusa di spaccio di droga. Nei giorni scorsi, come si legge sul sito di UnoTvWeb, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, con il supporto dell’Unità Cinofili di Sarno, hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione della coppia di pensionati, lui 71 anni, lei di 66, nel corso del quale hanno trovato un abbondante quantitativo di droga racchiusa in cellophane. L’ipotesi è che fosse lì pronta per essere venduta.

L’uomo, pregiudicato e già noto alle forze dell’ordine, era stato in passato raggiunto da provvedimenti di perquisizione, ma i carabinieri non avevano rinvenuto alcun tipo di droga. Gli agenti hanno quindi allargato la perquisizione raggiungendo la cantina dove sono stati rinvenuti 4 pacchetti di cellophane contenente in totale 7 Kg e 700 grammi di marijuana. Proseguono le indagini dell’arma per capire i destinatari dell’enorme quantitativo di sostanza stupefacente e allo stesso tempo chi sia il loro fornitore.