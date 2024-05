Coppia fa sesso in spiaggia in pieno giorno e davanti ai passanti

Il video che arriva da Pesaro, rapidamente diffuso attraverso le chat e i social media, ha suscitato una vasta gamma di reazioni che vanno dal divertito all’indignato, passando per l’imbarazzato. Mostra un ragazzo e una ragazza che fanno sulla spiaggia di Baia Flaminia, in pieno giorno e all’inizio della stagione balneare. La scelta della location, una spiaggia libera tra la foce del Foglia e un quartiere recentemente adibito a scopi turistici e gastronomici, ha garantito che i protagonisti non passassero inosservati. Infatti, non sono mancati i passanti che hanno rivolto occhiate e commenti alla coppia. Inoltre, non è mancato il cellulare pronto a immortalare la scena, rendendo il video immediatamente virale una volta pubblicato online.