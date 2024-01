Coppia inseguita dall’orso M90 nei boschi sopra Mezzana, la Provincia ne chiede l’abbattimento

L’orso M90 ha inseguito una coppia di giovani in una zona forestale sopra l’abitato di Mezzana, in Trentino. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 29 gennaio, in Val di Sole, a circa una ventina di chilometri da dove, lo scorso 5 aprile, è stato ucciso Andrea Papi.

Coppia inseguita dall’orso M90 nei boschi di Mezzana

Da una prima ricostruzione, i due stavano passeggiando nei boschi sopra Ortisè, sul tracciato che da Malga Farini porta alla frazione di Menas, quando hanno visto spuntare il plantigrado, che li ha poi inseguiti per circa 7-800 metri. I giovani, spaventati, hanno quindi contattato degli amici che avevano incrociato poco prima a bordo di alcune moto. Il rumore dei due mezzi in avvicinamento ha fatto fuggire l’orso.

Dell’episodio sono stati informati i carabinieri e il Corpo forestale del Trentino. I due giovani e un’altra coppia di escursionisti sono invece stati recuperati per sicurezza dagli operatori del corpo dei vigli del fuoco volontari della zona.

La Provincia chiede l’abbattimento dell’orso M90

L’amministrazione provinciale di Trento ha confermato che si tratta dell’orso M90 e di come siano in corso gli approfondimenti al fine di perfezionare la richiesta di rimozione tramite abbattimento. L’orso, dotato di radicolare, è già stato oggetto di numerosi tentativi di dissuasione anche nello scorso anno. Informata Ispra, la Provincia sta lavorando per ricostruire i fatti e accertare con sicurezza quanto accaduto.

Forse dovresti anche sapere che…