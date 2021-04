Sono 17.221 i nuovi contagi di coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano 13.708. Nel bollettino di giovedì 8 aprile, diffuso dal ministero della Salute, si contano altri 487 morti, in discesa rispetto al drammatico numero di ieri (627).

In totale i casi da inizio pandemia sono 3.717.602, i morti 112.861. Gli attualmente positivi sono 544.330: 3.507 in meno rispetto a ieri.

I guariti e dimessi sono 3.060.411 (+20.229), in isolamento domiciliare ci sono 514.838 persone (-3.022). Sono 3.663 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 20 unità in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 259 (ieri 276). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.851 persone, 465 unità in meno rispetto a ieri.

Sono 362.162 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24. Ieri i test erano stati 339.939. Il tasso di positività è stabile al 4,7% (ieri era al 4%).

Aggiornamento ore 18:28

Covid Italia, i dati Regione per Regione

Lombardia 758.348: +2.537 casi (ieri +2.569)

Veneto 392.294: +1.241 casi (ieri +1.111)

Campania 350.892: +1.933 casi (ieri +1.358)

Emilia-Romagna 346.820: +1.075 casi (ieri +576)

Piemonte 322.139: +1.661 casi (ieri +1.464)

Lazio 297.217: +1.240 casi (ieri +1.081)

Puglia 205.576: +1.974 casi (ieri +1.255)

Toscana 205.500: +1.153 casi (ieri +937)

Sicilia 182.633: +1.287 casi (ieri +998)

Friuli-Venezia Giulia 100.473: +457 casi (ieri +286)

Liguria 92.766: +387 casi (ieri +425)

Marche 91.210: +490 casi (ieri +286)

P. A. Bolzano 69.765: +124 casi (ieri +146)

Abruzzo 67.155: +277 casi (ieri +219)

Umbria 51.956: +172 casi (ieri +132)

Calabria 50.099: +503 casi (ieri +292)

Sardegna 47.935: +305 casi (ieri +263)

P. A. Trento 42.114: +164 casi (ieri +103)

Basilicata 20.360: +163 casi (ieri +142)

Molise 12.480: +24 casi (ieri +4)

Valle d’Aosta 9.870: +54 casi (ieri +61