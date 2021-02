Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 19 febbraio. I dati, come sempre, sono forniti dal Ministero della Salute.

I nuovi positivi sono 15.479, i tamponi elaborati (molecolari e antigenici) 297.128, in crescita rispetto ai 288.458 di ieri.Purtroppo a crescere sono anche i casi che ieri erano 13.762. Lombardia la regione più colpita con i nuovi positivi che tornano sopra quota 3mila.

Coronavirus in Italia, 353 morti. Tasso positività in crescita a 5,2%

I morti di oggi sono 353, leggermente in crescita rispetto ai 347 di ieri.

I dimessi e guariti in più sono 17.175, cifra che porta gli attualmente positivi a 382.448.

Il tasso di positività è del 5,2%, in crescita rispetto al 4,8% di ieri.

ll totale delle vittime da coronavirus supera quota 95mila e arriva a 95.235. Dei 353 morti di oggi 46 vengono dall’Emilia Romagna, 38 dal Lazio, 33 dalla Lombardia, 32 dal Veneto, 27 dalla Puglia, 25 dal Piemonte, 22 dalla Sicilia, 19 dalla Toscana e 13 dalla Campania.

Coronavirus, Regione più colpita la Lombardia con 3.724 casi

La Regione più colpita è la Lombardia. Qui, i casi sono 3.724. Sopra i mille casi anche altre tre regioni: si tratta dell’Emilia Romagna (1.821), la Campania (1.616) e il Piemonte (1.307).

Il totale dei casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia in Italia è 2.780.882. Tra questi, 2.303.199 sono dimessi e guariti.

Gli attualmente positivi sono 382.448, il calo di 2.053 unità rispetto a ieri.

Del totale dei positivi sono 362.558 quelli in isolamento domiciliare (-1.935 in meno rispetto a ieri), 17.831 sono invece i ricoverati in altri reparti (-132) mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.059, +14 rispetto a ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono così distribuiti: 373 in Lombardia (+5), 231 nel Lazio (-1), 183 in Emilia Romagna (+2), 163 in Puglia (+4), 150 in Sicilia (+5), 149 in Toscana (+5), 130 in Piemonte (+2) e 110 in Campania (+0).