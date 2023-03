Cos’ha Papa Francesco? Infezione respiratoria, malore e ricovero. Cosa è successo

Cos’ha Papa Francesco? Andiamo con ordine. Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla, “liscia come l’olio”, secondo le voci che escono dal Policlinico Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato da ieri nello speciale appartamento dei Papi per una “infezione respiratoria”.

“Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme, ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti”, riferiscono ancora. Anche fonti della Santa Sede confermano che il papa “ha passato bene la notte”.

Papa Francesco proseguirà la sua terapia per un’infezione respiratoria e continueranno gli accertamenti che per ora, secondo quanto si apprende, escludono problemi cardiaci e polmonite.

Cos’ha Papa Francesco? Il malore e il ricovero

“Nei giorni scorsi papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici”, ha comunicato in serata il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. “L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”.

Il Pontefice era stato visto in mattinata molto sereno all’udienza generale – a parte le note difficoltà di deambulazione per il dolore al ginocchio -, fare il giro con la ‘papamobile’ insieme agli ormai consueti cinque bambini a bordo, tenere animatamente la sua catechesi, alla fine scherzare e sorridere nel ‘baciamano’ e nella foto di gruppo con i vescovi. Soltanto è apparso affaticato quando è stato sollevato dalla carrozzina per salire sulla papamobile che lo ha condotto a Santa Marta, dove avrebbe avuto il malore che ha portato al suo ricovero. Poi solo poche ore dopo, del tutto inatteso, l’annuncio delle 16.09 ai giornalisti sempre del portavoce Matteo Bruni: “Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”.