Pasqua senza Papa, è polmonite? Cosa succederà nella settimana Santa

Un ricovero non previsto che apre ora l’ipotesi di una Pasqua senza il Papa, o quanto meno senza la sua partecipazione a molti dei riti che marcano la Settimana santa. Appare difficile, ad oggi, che Bergoglio sia già ristabilito per la Domenica della palme (2 aprile). Il Pontefice è infatti da ieri, mercoledì 29 marzo, ricoverato per una infezione respiratoria (molto probabilmente una polmonite) al Gemelli di Roma.

Il Papa ricoverato, Pasqua senza Pontefice?

Sarà una settimana che concentra alcune delle celebrazioni più rilevanti di tutto l’anno. A Roma infatti arriveranno migliaia di fedeli, e turisti, per assistere ai momenti che scandiscono l’arrivo della Pasqua. E quest’anno potrebbero assistere a una scena insolita. Al momento è difficile prevedere se per la prossima settimana Papa Francesco sarà in grado di essere presente. Lo scorso anno, quando a causa del problema al ginocchio gli era stato consigliato di non sostenere lunghe cerimonie. E così il Papa, presente, aveva lasciato presiedere il cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio. Una ipotesi, forse più una soluzione, per la Settimana santa.

Gli appuntamenti della Settimana Santa

Dopo la messa del crisma, nel giovedì santo, 6 aprile, il Papa solitamente si reca in un carcere, o in un istituto di cura, per la messa “in coena Domini”, con la tradizionale lavanda dei piedi. Il Venerdì Santo, dopo la messa che rievoca la passione del Signore, si svolge al Colosseo il tradizionale rito della Via Crucis. Non è ancora noto a chi, quest’anno, il Papa ha affidato le meditazioni. L’anno scorso il Pontefice chiamò una donna ucraina e una donna russa, due amiche, che ressero insieme la croce.

Sabato 8 aprile alle 19.30 inizia a San Pietro la cerimonia della veglia pasquale. Il giorno seguente, alle 10, la messa di Pasqua in Piazza San Pietro e poi, a mezzogiorno, la tradizionale benedizione “urbi et orbi”.

