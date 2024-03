“Dacci i soldi o ti picchiamo”: 15enne aggredito dai bulli all’uscita da scuola

“Dacci i soldi, tutto quello che hai o ti picchiamo“. Questa la minaccia rivolta da tre bulli tra i 15 e i 16 anni per rapinare un coetaneo all’uscita da scuola di un istituto in centro a Parma. La vittima, terrorizzata, ha dato agli assalitori una banconota da 20 euro. L’episodio risale allo scorso febbraio.

Dopo le indagini, seguite alla denuncia sporta dai genitori del minorenne, i carabinieri di Parma Oltretorrente sono arrivati a identificare e a denunciare alla Procura dei minori di Bologna due dei tre giovani rapinatori. I carabinieri hanno quindi potuto denunciare alla Procura per i minorenni di Bologna, per il reato di rapina in concorso, un 15enne nato in Italia di origini tunisine ed un 16enne nato in Italia di origini ivoriane, entrambi residenti in provincia.