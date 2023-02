E’ finito in rissa un convegno sulle Foibe organizzato ad Ostia, quartiere romano che si affaccia sul mare. La presentazione di un libro, alla vigilia del giorno del ricordo, è sfociata in una lite con spinte e insulti. Un militante di Sinistra Ecologia è stato portato in ospedale. A raccontare i fatti è l’Anpi locale che sollecita anche lo scioglimento di “formazioni neofasciste come Casapound”.

Rissa nell’aula consigliare del X municipio di Roma

Nell’aula consiliare del X municipio di Roma – spiega l’Anpi – era prevista la presentazione di un libro sulle foibe, “un’iniziativa aperta a tutti”. L’evento, spiega l’Anpi, è stato disturbato da tre “consiglieri municipali legati a Casapound”. Il clima si surriscalda quando la relatrice, una professoressa, inizia a parlare del suo libro. Ed è proprio sulla ricostruzione dei fatti riguardanti le foibe che la situazione degenera. Dalle urla si passa agli insulti. Poi, secondo i racconti di alcuni testimoni, alle mani: “I tre consiglieri si scagliano contro l’esponente di Sinistra Ecologia, lo aggrediscono e lo fanno finire in ospedale”. Nella rissa, riferiscono ancora dall’Anpi, resta coinvolta anche una consigliera del Pd “alla quale poi chiederanno scusa”. Uno dei consiglieri indicati come disturbatori, a suo volta, riferisce di essere stato apostrofato come “fascista” e di aver ricevuto minacce verbali.

Il comunicato di Sinistra Civica Ecologista

“Condanniamo la violenza ai danni di alcuni attivisti di Sinistra Civica Ecologista nell’aula consiliare del Municipio X ad opera di esponenti della destra locale”, affermano i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli del Gruppo Sinistra Civica Ecologista. “Esprimiamo la solidarietà a tutto il gruppo Sce, alla maggioranza del municipio e alla professoressa Mellace invitata per una conferenza storica, proposta e concordata nella commissione culturale del municipio. Il dialogo democratico per la memoria – concludono – non può vedere il perpetrarsi di alcun tipo di violenza squadrista”.

Forse dovresti anche sapere che…