La procura di Milano ha aperto una indagine per omicidio colposo sulla morte di una donna di 47 anni, dipendente del Comune di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche, avvenuta meno di 48 ore dopo un intervento chirurgico al naso, in una clinica privata milanese. Il pm ha disposto l’autopsia e il sequestro della cartella clinica. Si profila l’iscrizione nel registro degli indagati, come atto di garanzia, dei medici che hanno eseguito l’operazione.

La donna, secondo quello che hanno spiegato i familiari, e il compagno, aveva paura di sottoporsi all’intervento al setto nasale e ai turbinati, per via dell’anestesia e per questo avrebbe deciso di cercare una clinica privata con un chirurgo che operasse senza intubare e senza tamponi post intervento. Giovedì scorso la donna, mentre si trovava con il compagno in un hotel della città si è sentita male ed è poi morta. Sul caso è stata sporta denuncia.

