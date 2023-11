È stato arrestato in Gran Bretagna il compagno di Michele Faiers, la 66enne inglese uccisa nella sua abitazione di Casoli, in provincia di Chieti. A darne notizia la polizia britannica, che spiega di aver arrestato ieri sera a Shepshed il 74enne cittadino britannico, attualmente in custodia con l’accusa di omicidio.

Donna uccisa a Casoli, arrestato il compagno

“Gli investigatori dell’Unità Operativa Speciale delle East Midlands (EMSOU) sono in contatto sia con la polizia italiana che con l’Ufficio Esteri, Commonwealth e Sviluppo in merito alla morte della signora Faiers”, 66 anni, si legge in un comunicato.

L’ispettore David Greenhalgh, dell’Emsou, ha dichiarato: “Stiamo continuando a lavorare con le autorità sia nel Regno Unito che in Italia riguardo a questo incidente. La famiglia della signora Faiers in questo momento ha chiesto rispetto della privacy e chiedo che questa venga rispettata”.

Chi è il compagno accusato di omicidio

Come ricostruito dai media britannici Michael Whitbread, 74 anni, è un consulente informatico in pensione originario di Torquay. L’uomo si era allontanato da Casoli con l’auto, prima di poter essere interrogato sul delitto. Gli investigatori – secondo i media inglesi – “non hanno ancora trovato l’arma del delitto ma stanno aspettando l’autopsia per confermare cosa è stato usato per pugnalare Michele”.

Il ritrovamento del cadavere

La donna è stata trovata ieri mattina, mercoledì 1 novembre, proprio da un’amica a cui per tre giorni non aveva risposto al telefono e preoccupata è andata di persona in contrada Verratti. L’amica non ha ricevuto risposta neppure allora per cui è entrata in casa essendoci la chiave sulla porta. Entrata l’ha cercata e poi trovata in una pozza di sangue in camera da letto. La vittima era stata colpita da 7 coltellate all’addome che hanno interessato anche il dorso posteriore del basso torace.

Il decesso potrebbe risalire a giorni prima, forse sabato scorso. Scattato l’allarme è cominciata la ricerca di Michael Dennis Whitbread, 74 anni, giunto da Torquay nel Devon. Oltre a rendersi irreperibile, era sparita anche la sua auto, una Jeep Compass di colore bianco. Di conseguenza ricerche sono state attivate in Italia e all’estero.

Forse dovresti anche sapere che…