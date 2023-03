E’ stato arrestato per scontare la condanna il 39enne di Lentate sul Seveso che due anni fa, dopo la rapina in una bar del paese, durante la fuga con la sua auto, rimase senza benzina alle porte di Misinto. L’uomo si era costituito, ammettendo le proprie responsabilità anche per un furto di Gratta e vinci per le scritte minacciose realizzate sui muri del proprio condominio.

Rimasto senza benzina il ladro si era fatto venire a prendere dai genitori

L’uomo dovrà scontare la pena definitiva ad un anno e dieci mesi per la rapina commessa il 30 luglio 2021 in un bar di Lentate sul Seveso. Quel giorno, all’ora di pranzo, dopo essere entrato nel bar, ha prima provato a farle aprire il registratore di cassa chiedendo un cambio di banconote, poi aveva estratto un coltello e, dopo averla minacciata, ha strappato via i cavi del registratore di cassa portandolo vie e fuggendo con la sua Audi A3 nera. Ma la fuga era durata poco perché durante il tragitto non si era accorto di essere a corto di carburante e, giunto alle porte di Misinto, dopo soli due chilometri, era stato costretto ad accostare e farsi venire a prendere dai genitori.

Accusato anche di furto di Gratta e vinci

Poco dopo la rapina, i carabinieri si erano subito messi sulle tracce del 37enne, già noto ai militari, riuscendo in brevissimo tempo a identificarlo grazie alla descrizione inequivocabile che era stata fornita dalla vittima. Il ladro, allora 37enne aveva deciso di costituirsi ed era sopraggiunto in caserma accompagnato proprio dai genitori che poco prima lo avevano recuperato lungo la strada.

Forse dovresti anche sapere che…