Il mondo della formazione accademica e la politica salutano con estremo favore il via libera alla doppia laurea. Definitivo l’ok dato oggi dal Senato al disegno di legge che introduce la possibilità di iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea.

Doppia laurea, ora si può: approvata la legge

La legge consentirà di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master. Anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

Possibilità prevista anche per due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Semaforo rosso invece per l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea appartenenti alla stessa classe e ai corsi di specializzazione medica.

“Come ministero stiamo già lavorando per fornire quanto prima indicazioni agli atenei per consentire una prima applicazione della legge”, annuncia il ministro Maria Cristina Messa, titolare dell’Università e della Ricerca.

Tante combinazioni possibili

Da ora in poi, rileva il deputato del gruppo Misto Alessandro Fusacchia “ci saranno tante nuove combinazioni possibili. Due immatricolazioni diverse al primo anno per i ragazzi che si diplomano a giugno.

Una seconda immatricolazione per chi magari sta finendo la prima laurea. L’iscrizione contemporanea a un master e una laurea, come pure a un dottorato e una laurea. E anche gli studenti dei conservatori e delle accademie di belle arti non dovranno più scegliere tra la loro vocazione artistica e un altro percorso universitario”.