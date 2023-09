Due aerei delle compagnie Ryanair e Iberia hanno rischiato una collisione all’aeroporto di Venezia. Un rapporto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza ha classificato come “inconveniente grave” un episodio avvenuto nell’ottobre del 2022. Protogonisti, un Boeing 737 di Ryanair con 174 passeggeri che stava per decollare e Airbus A321 di Iberia che trasportava 203 persone, costretto ad annullare l’atterraggio.

Aerei rischiano collisione a Venezia, cosa è successo

Il rischio di collisione è avvenuto per delle cuffie inserite male nella postazione della torre di controllo. A complicare il tutto, anche la nebbia, che ha ridotto la visibilità. Come riporta il Corriere della Sera, è grazie all’avviso del pilota di Ryanair sulle frequenze di emergenza che tutte le parti coinvolte hanno scongiurato il peggio.

Non conoscendo il problema della torre di controllo, i piloti Ryanair hanno aperto le comunicazioni preoccupati dall’arrivo dell’Airbus Iberia a oltre 200 kh/h. Dopo aver risolto il problema con le cuffie, dalla torre di controllo avvisano l’aereo della compagnia spagnola di non atterrare (per due volte). A pochi secondi dall’atterraggio il volo riprende quota. L’aereo Ryanair così decolla regolarmente, mentre quello Iberia atterra pochi minuti più tardi.

Forse dovresti anche sapere che…