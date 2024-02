Due falsi invalidi al prezzo di uno: il finto cieco guida e il finto invalido sale in auto

Come avevamo scritto venerdì lo sapevamo che sarebbe durato poco il primato del falso cieco che leggeva i manifesti funebri, e infatti oggi abbiamo già chi per ”genialità” l’ha superato. Questa volta di falsi invalidi ne abbiamo due. Entrambi arrestati in Brianza, sono amici. La GdF li ha sorpresi insieme in auto. Alla guida c’era un 28enne, falso cieco che percepiva un’indennità, e seduto al suo fianco un 48enne che si era finto gravemente invalido, ”costretto” a muoversi su una carrozzina. I filmati dei finanzieri lo mostrano mentre passeggia e sale sulla vettura. Anche lui percepiva sussidi per la dichiarata disabilità che ora sono stati bloccati.

Il 28enne, ora in carcere, ha ricevuto indebitamente un’indennità di circa 25 mila euro oltre al reddito di cittadinanza (in questo caso dopo aver presentato una falsa dichiarazione avrebbe percepito in tutto 2.700 euro), soldi che aveva trasferito ad una società a lui intestata. I finanzieri lo hanno monitorato e seguito mentre saliva a bordo della sua vettura e conduceva una vita incompatibile con qualsiasi patologia invalidante. Con la stessa modalità la GdF ha smascherato il 48enne, anche lui residente in Brianza e ora ai domiciliari, che secondo quando aveva dichiarato soffriva di gravi difficoltà motorie agli arti, tanto da dover utilizzare una carrozzina. In realtà, secondo quanto la Gdf ha documentato, l’uomo cammina senza difficoltà. Nel suo caso i sussidi ricevuti dal 2021 al 2023 ammontano a 41mila euro.