Drammatico incidente nella cantina Ca’ di Rajo di via del Carmine in zona Rai a San Polo di Piave, in provincia di Treviso. Nel primo pomeriggio di oggi, 14 settembre, due operai sono caduti dentro una cisterna con autoclave. Immediato l’allarme lanciato ai soccorsi. Uno dei due operai è morto. I soccorsi stanno cercando di rianimare l’altro che è in gravissime condizioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO