I carabinieri della Compagnia di Fidenza in provincia di Parma hanno arrestato un 60enne per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e sostituzione di persona. L’uomo si è finto un finanziere ed è stato sorpreso in casa di una donna di 89 anni, il pomeriggio del 19 giugno. Dopo aver mostrato un tesserino di un appartenente della Guardia di Finanza realmente esistito ma deceduto da tempo, ha iniziato a girare per le stanze con il pretesto di dare consigli contro le truffe, chiedendo alla donna di mettere al sicuro i gioielli.

Finto finanziere scoperto grazie alla video sorveglianza

Ma l’attivazione del citofono aveva fatto scattare un sistema di videosorveglianza installato all’interno della casa dai figli dell’anziana. Assistendo in diretta e da remoto al tentativo di truffa, i figli hanno attivato il 112 e la centrale ha inviato una pattuglia. I Carabinieri sono entrati e hanno bloccato l’uomo, che ha tentato di fuggire da una finestra. Aveva diversi precedenti specifici e una sorveglianza speciale. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del 60enne la misura cautelare del carcere.