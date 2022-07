Erice, Trapani: uomo muore cadendo in un pozzo il durante la sua festa di compleanno FOTO ARCHIVIO ANSA

Stava festeggiando il suo compleanno a Erice, in provincia di Trapani, con amici e parenti, quando si è rotta una lastra che copriva un pozzo artesiano profondo 25 metri. L’uomo che aveva appena compiuto 40 anni ci è finito dentro, morendo. La vittima è Antonio Andreani, di Molfetta. L’incidente mortale è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, in contrada Pegno, dove il quarantenne aveva preso in affitto una villetta.

Il recupero del copro dell’uomo dal pozzo

Andreani stava ballando sulla copertura del pozzo, quando la struttura che lo copriva ha ceduto. Vigili del fuoco e carabinieri hanno recuperato il corpo di Andreani solo intorno alle 4 del mattino, dopo l’arrivo da Palermo dei vigili del fuoco del gruppo speleologico fluviale. Andreani aveva una profonda ferita alla testa. La salma trasferita alla camera mortuaria di Marsala per l’autopsia disposta dalla Procura di Trapani.