Esce fuori strada con l’auto: muore a 30 anni. Poco oltre il ciglio della strada resta un grande peluche di Winnie The Pooh abbandonato dove l’asfalto diventa erba e lascia spazio al fosso che fiancheggia via Torino, a Martorano (Cesena). L’incidente è avvenuto lo scorso venerdì sera, intorno alle 22.30, quando una Ford Fiesta è finita fuori dalla careggiata.

Come si legge su Il Resto del Carlino, a guidare l’auto era un uomo di trent’anni, residente in zona, rimasto vittima dell’incidente stradale che non dovrebbe aver coinvolto nessun altro veicolo, anche se della dinamica dei fatti si stanno appunto occupando gli uomini della polizia locale di Cesena, che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Inutile l’arrivo dei soccorsi del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco di Cesena, che hanno aperto una via tra le lamiere del veicolo incidentato. All’interno della vettura c’erano anche un seggiolino per bambini e altri due peluche, rimossi durante la fase dei soccorsi. E poi quel Winnie The Pooh gigante, che se ne stava lì, con le braccia aperte, sulla strada bagnata, forse la causa dello sbandamento.

Forse dovresti anche sapere che…