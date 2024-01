Esce per tagliare la legna e muore schiacciato da un albero. E’ stato ritrovato morto la notte scorsa, schiacciato dal tronco di un albero, un 60enne di Mandello del Lario (Lecco), Giovanni Pandiani, di cui non si avevano più notizie da ieri. In serata erano scattate le ricerche.

Esce per tagliare la legna e muore schiacciato da un albero. Le prime notizie

L’uomo – noto in zona anche perché ex atleta di canottaggio – era salito alla frazione di Somana per preparare la legna ed è stato travolto da un albero. Il corpo è stato trovato dai volontari del Soccorso alpino, mobilitati con tecnici della Guardia di finanza, vigili del fuoco e carabinieri. In passato Pandiani era stato portacolori della Canottieri Guzzi, conquistando due medaglie d’oro nel 1993 a Vienna ai Mondiali Master nel quattro e nell’otto.