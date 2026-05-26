Il corpo carbonizzato di un pensionato di 80 anni, residente ad Alpignano, nel Torinese, è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri a Druento, nella zona di strada San Gillio.

Le prime notizie

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe sentito male mentre stava bruciando alcune sterpaglie all’interno di un orto privato. Il malore, sempre stando alle ipotesi iniziali, lo avrebbe fatto cadere proprio tra le fiamme, provocandone la morte.

A lanciare l’allarme è stato il figlio dell’anziano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che una volta raggiunto l’orto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le circostanze dell’accaduto sono ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Venaria, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire ogni aspetto della vicenda.