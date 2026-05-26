Botta e risposta a distanza tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein all’indomani del voto amministrativo, tra rivendicazioni, ironie e letture opposte del risultato elettorale.

Sui social, Meloni ha commentato con sarcasmo un articolo pubblicato nei giorni scorsi sulla chiusura della campagna elettorale a Venezia, dove Schlein, sostenendo il candidato del centrosinistra Andrea Martella, aveva dichiarato: “Da qui mandiamo a casa Meloni”. Dopo la vittoria netta del candidato del centrodestra Simone Venturini, la premier ha replicato con un secco e ironico: “A posto”.

Poco dopo, la presidente del Consiglio ha affidato a un nuovo post il suo commento complessivo sull’esito delle amministrative: “Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti”. Quindi la stoccata finale: “P.S. E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani”.

Dal fronte opposto, Schlein ha invece rivendicato i risultati ottenuti dal centrosinistra in diverse realtà locali. “Nel complesso i dati confermano i buoni risultati in Toscana con le vittorie al primo turno a Prato e Pistoia e in Emilia-Romagna. Così come risultati positivi li stiamo riscontrando anche in Campania a partire da Avellino e in Puglia con la netta riconferma di Andria, su percentuali alte come accade a Mantova”, ha dichiarato la leader dem.

Secondo Schlein, il voto dimostra che “quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche”. La segretaria del Pd ha poi riconosciuto la sconfitta a Venezia: “Sapevamo che non sarebbe stato facile dopo 11 anni di governo della destra, e l’unità di un’ampia alleanza di centrosinistra non è bastata a vincere”. Infine il ringraziamento ad Andrea Martella “per il lavoro unitario e per l’impegno messo nella campagna elettorale”, insieme agli auguri “ai nuovi sindaci e consiglieri eletti in tutta Italia”