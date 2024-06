Evade dai domiciliari per portare il gatto dal veterinario

Un 49enne è evaso dai domiciliari per portare il suo gatto dal veterinario. Tutto è avvenuto martedì a Buja, in provincia di Udine.

Il 49enne, uscito di casa, è stato però poi fermato dai carabinieri di Gemona del Friuli. Durante il processo per direttissima, raccontano le cronache locali, l’uomo ha affermato di esser stato costretto a uscire di casa perché il gatto stava soffrendo tantissimo ma, prima di recarsi nell’ambulatorio veterinario, aveva chiamato i carabinieri per informarli di quanto stava per fare. Una volta arrivato dal veterinario, i militari lo avevano poi arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto ma ha disposto l’immediata liberazione del quarantanovenne, che così è tornato agli arresti domiciliari.