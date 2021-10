Fabrizio Corona evade dai domiciliari, rischia di nuovo il carcere. Fabrizio Corona è stato denunciato dalla guardia di finanza di Genova per evasione. Il vip aveva un permesso per andare a Roma e invece ha “deviato” verso la Liguria dove è stato trovato in un locale.

Fabrizio Corona evade dai domiciliari, rischia di nuovo il carcere

Per la partecipazione a Non è l’Arena, ospite di Massimo Giletti, aveva ottenuto il via libera del giudice (in fondo si tratta del suo lavoro). Ma alla fine del programma, invece del ritorno nella casa di Milano dove sconta i domiciliari, l’ex re dei paparazzi ha fatto una deviazione illecita.

Lo hanno fermato in macchina a Genova per un controllo di routine della Guardia di Finanza.

Il pm aveva chiesto l’arresto ma il giudice non lo ha concesso ed è scattata solo la denuncia. La sorveglianza gli aveva sospeso gli arresti domiciliari.

La Cassazione aveva in parte rinviato e in parte annullato. Su istanza dei suoi avvocati negli scorsi giorni i giudici della Sorveglianza hanno sospeso il provvedimento e Corona sarebbe dovuto restare a casa ai domiciliari.