Folla record al Carnevale di Viareggio, ben 29 carri in sfilata sul lungomare

Folla record al Carnevale di Viareggio. La prima domenica di sfilate (6 in tutto) e carri allegorici , ha registrato anche il primato di incassi.

Polverizzato il record, pur rilevante, del 2023; un clamoroso e inatteso +20%, nello stupore del cassiere di Cittadella. Tradotto: 100 mila euro in più. Al botteghino pullman di turisti, stranieri arrivati in auto e treno.

Ospiti il campione del mondo 1982 Marco Tardelli (ex pilastro di Juventus e della Nazionale) e la giornalista napoletana Myrta Merlino: a loro il premio speciale del Carnevale edizione n.151.

Si è rinnovato sul lungomare uno spettacolo di musica, opere allegoriche, coreografie e creatività ; sui Viali a Mare sono sfilati nove carri allegorici di prima categoria e 4 di seconda con le 8 mascherate in gruppo e le 8 isolate. Fuori concorso le oltre mille pedane aggregative.

Da segnalare la mostra omaggio al fumettista toscano Sergio Staino (1940-2023) al museo in Cittadella. Staino in passato ha offerto con generosità la sua arte al carnevale di Viareggio con studi, bozzetti e vignette. La sfilata è stata arricchita dalla banda della Versilia e dagli sbandieratori del Palio di Querceta, delle contrade del Pozzo e dalla Quercia. Il cerimoniale della vigilia è stato caratterizzato dall’arrivo della Burlamacca portata in volo da 5 paracadutisti.

I CARRI PIÙ AMMIRATI

Niente riferimenti ai politici quest’anno ma temi sociali, ambientali, citazioni culturali.

MAMMUT – Un gigantesco Mammut in cartapesta ha dominato la scena del lungomare. Una costruzione che è una allegoria sulla cattiveria e l’aggressività della nostra società, assuefatta dal consumismo e sempre più infelice, in cerca di sensazionalita’ e visibilità a scapito dei valori umani.

In contrapposizione il carro offre un tocco di poesia citando la poetessa e aforista milanese Alda Merini 1931-2009) con una sua frase ricorrente:”Auguri a tutti un briciolo di follia “.

VA DOVE TI PORTA IL CUORE – Carro che prende ispirazione dalla scrittrice triestina Susanna Tamaro, autrice appunto del romanzo “Va dove ti porta il cuore” (1994); un best seller che ha venduto 16 milioni di copie in tutto il mondo. La costruzione allegorica racconta l’adolescenza, i ragazzi spesso distratti da situazioni insidiose. Tea di grande attualità.

IL CIRCO DEI SOGNI – Il carro propone l’artista spagnolo Salvador Dali (1904-1989); un moderno Re Mida dal magico tocco. Un artista non convenzionale; bizzarro, ribelle e dalla personalità iconica. Dali, l’uomo che si è fatto arte vivente. Un moderno mito che incarna e stigmatizza un narcisistico desiderio egolatrico.

ALTRE CINQUE REPLICHE

Il corteo mascherato, i carri, le bande musicali, gli sbandieratori si ripresenteranno giovedì 8 febbraio (giovedì grasso), domenica 11, martedì 13 (martedì grasso), domenica 18 e gran finale sabato 24 alle ore 17. I corsi in notturna sono chiusi da spettacoli pirotecnici.