Tempo di Carnevale. Festival di costumi, parate, carri allegorici, dolci tipici, maschere, coriandoli. La festa più colorata e creativa d’Italia è cominciata o sta per cominciare. Da Nord a Sud. Ecco i dieci più famosi carnevali del Belpaese.

VIAREGGIO – È il più famoso, quest’anno compie 150 anni. Prima sfilata: 25 febbraio. 1873. I giganteschi carri in cartapesta sono dei monumenti . Partenza sabato 4 febbraio, ore 16. Ultima parata sabato 25. Attese 600 mila persone.

VENEZIA

È il più famoso carnevale in Italia. Attira ogni anno migliaia di turisti provenienti da ogni dove, europei e non. Quest’anno torna dal 4 al 21 febbraio. Venezia si fa teatro a cielo aperto per una edizione all’insegna della libera espressione e della creatività. Calli e campi, strade e piazze risuoneranno di musica e spettacoli.

ACIREALE – È il più importante carnevale siciliano. Provincia di Catania. Cerimonia di apertura alle 15.30 di sabato 4. Chiude il 21. Carri allegorici e infiorati. Prima sfilata nel 1880 ma le prime documentazioni dei festeggiamenti risalgono al 1594.

CENTO – È il carnevale più colorito d’Emilia, provincia di Ferrara. Dal 1990 è gemellato con Rio. Cinque sfilate: quattro in febbraio, gran finale l’8 marzo. Ospiti d’onore Ermal Meta (5 febbraio) ed Elmis Killla (12). Evento rivitalizzato dal genio creativo di Ivano Manservisi.

MAMOIADA – Carnevale di Sardegna decisamente controcorrente. I protagonisti vestono tutti di nero, volti tristi, pellicce di pecora nera. Non ci sono carri allegorici e maschere di cartapesta. Tre date: 19, 20, 21 febbraio.

PUTIGNANO

Quest’anno festeggia l’edizione n. 626. È un carnevale che sa mescolare la tradizione plurisecolare con le creazioni innovative degli ultimi anni. Prima sfilata il 9 febbraio, l’ultima il 25.

FANO -È il più antico d’Italia dopo quello di Venezia. È un carnevale pieno di musica, con una banda di musicisti tutt’altro che tradizionali. Dai carri lancio di dolci, cioccolatini, caramelle. Tre date: 9,16,23 febbraio.

IVREA – Carnevale tradizionale che risale addirittura al 1808. Un gran classico imperdibile della festa e la battaglia delle arance, una guerra in cui le armi sono appunto le arance e le squadre di “ aranceri” che sfilano sui carri lungo le principali vie e piazze della città. Partenza domenica 5 febbraio e replica il 12. La battaglia delle arance va in scena il 19,20, 21 febbraio. È il momento più atteso.

TRICARICO -Siamo in Basilicata, provincia di Matera. Lemaschere sono caratteristiche di mucche e tori. La prima sfilata si è già svolta ma sarà replicata il 23 febbraio.

RONCIGLIONE

Ronciglione – Carnevale storico del Lazio. Apertura con la cavalcata degli Ussari. La tradizione equestre è tramandata da secoli. Carnevale ricco di storia la cui esistenza è documentata indietro nel tempo, fino al 1870. Da non perdere la specialità gastronomica del carnevale : castagnole con crema pasticcera.