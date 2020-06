FONDI (LATINA) – Incidente mortale domenica 7 giugno a Fondi, in provincia di Latina. Un ragazzo di 19 anni, Mattia Di Manno, ha perso la vita quando, in sella al proprio scooter, si è scontrato con un furgone in via Sugarelle, alla periferia della città.

L’impatto è stato violento e Mattia è morto sul colpo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto anche i carabinieri della tenenza di Fondi per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. I due veicoli, lo scooter distrutto di Mattia e il furgone danneggiato, sono stati sottoposti a sequestro per gli accertamenti.

Mattia viveva a Fondi con i genitori e la sorella. Tra pochi giorni avrebbe dovuto sostenere la maturità all’Istituto alberghiero Filosi di Terracina.

La preside dell’Istituto, Anna Maria Masci, ha affidato a Facebook un lungo messaggio di cordoglio: “Siamo a pezzi e ancora increduli – ha scritto sul social – non riusciamo a farci una ragione della scomparsa di un nostro alunno così all’improvviso, un giovane virgulto che si stava aprendo alla vita e che tra pochi giorni avrebbe dovuto affrontare l’esame di maturità insieme ai suoi compagni. Compagni che non abbiamo neppure le parole per consolare. Che Dio ci aiuti, che Dio ci dia la forza per sostituire il coraggio alla disperazione”. (Fonte: Il Messaggero)